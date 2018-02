Bomberos Voluntarios de Charata se quedaron sin cuartel

Charata.- El presidente de la Comisión de ayuda a los Bomberos Gustavo Santos señaló que el propietario del lugar en donde alquilamos nos pidió el lugar donde funciona “nuestro cuartel”.

No hay vuelta atrás. Hemos preguntado si había algún tipo de problemas, más allá de lo que se suscita por ahí que no podemos cumplir a tiempo.

Simplemente me dijo hasta acá llegamos, así que estamos en búsqueda de otro lugar para irnos porque no nos dio mucho tiempo tampoco. Tendrá sus razones, es el propietario del lugar, está bien y hay que respetarlo.

Así que estamos en la búsqueda de algo parecido, que tenga un baño, el que puede nos presta y el que no, nos cobra un alquiler.

La suma tiene que ser muy módica, nosotros no generamos recursos, lo poco que generamos se utiliza para combustible, para pagar agua para tomar, las cosas que se rompen hay que reponerlas. Tenemos el anhelo que se termine cuanto antes el cuartel, hacemos un esfuerzo, pero tarda mucho.

Tenemos que salir a ver qué encontramos ahora. Hemos lanzado una campaña para ayudar al municipio a terminar el cuartel. Apelo a la sociedad que nos done, una bolsa de cemento, de cal, un metro de arena o de piedra. Apelo a la buena voluntad, a la solidaridad de la gente, a que terminemos el cuartel.

Estimamos que en tres meses nosotros podemos darle el toque final con los recursos que podamos obtener. No podemos estar más tiempo con esto, no tiene sentido desde ningún punto de vista, económico, social ni nada.

Entonces me parece que en este momento Bomberos es la respuesta al 90 por ciento de las emergencias de la ciudad y no podemos estar así, de ninguna manera.

Le ponemos todas las ganas, las cosas que hay que poner, muchas veces ponemos la plata que no tenemos que poner pero no podemos parar este proyecto, tenemos que lograr tener un cuartel de bomberos de excelencia, trabajar con las cosas que corresponden, entonces es como que estoy iniciando oficialmente una campaña para terminar ya el cuartel.

Necesitamos plata pero si entre todos colaboramos con algunos materiales, chapa, arena, algún cobrarán el trabajo, otros nos cobrarán el costo, porque entiendo la gente que trabaja y vive de eso.

Vamos a arreglar un precio, de algún lado vamos a sacar la plata. Hago este pedido público, a la gente, a los vecinos, que se comuniquen con nosotros. Ya no podemos andar mediando nada, siempre andamos mendigando y ya no me da más la cara. Démosle un corte.

Bomberos es del pueblo y me parece que el pueblo tendría que terminar la obra. Si hay algo que nosotros hemos tratado de evitar todo el tiempo, es meternos en cuestiones políticas porque los bomberos no se meten en esas cuestiones, no se deben meter. Nosotros somos un servicio a la comunidad, un voluntariado.

Sí creo que podíamos haber terminado la obra hace rato. Un millón o un millón y medio de pesos para una obra como ésta no me parece, estamos hablando de terminar, llave en mano, un cuartel con todas las comodidades hasta diría que una dotación se quede a dormir ahí.

La respuesta a la emergencia, si tener una dotación mínima, va a ser más rápido. Es una cadena de cosas. Se va a sentir a gusto el tipo en un lugar donde dormir bien, donde pasar la noche, un lugar cómodo para bañarse y comer.

Al que es bombero le va a dar más ganas de entrenar, de quedarse a dormir ahí a la noche, el sistema va a cambiar todo. No quiero usar ningún término que pueda afectar la honorabilidad de los bomberos en este momento, porque nos vamos a mantener al margen de todo lo que es político, pero creo que hace rato nos tendríamos que haber mudado. No queremos deberle nada a nadie, que nadie se sienta incómodo, creo que mi cara está gastada por este tema.

Terminemos un cuartel, nosotros vamos a rendir cuentas como siempre, las cuentas con nosotros son transparentes. De los 36 cuarteles de la provincia, pertenecemos a los 18 que estamos limpios, con su institución, con balances, con cuentas y eso se lo puede decir el Consejo Nacional de Bomberos o cualquiera, no tenemos nada que ocultar.

En base a eso, merecemos que las cosas sean de otra manera para trabajar de otra manera.

fuente: diarionorte.com