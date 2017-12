Bomberos dejarían de trabajar con la Línea 107 de emergencias

San Pedro.- Bomberos Voluntarios de San Pedro se declararon en alerta y en espera de respuestas para no dar de baja el servicio de la Línea 107.

El cuartel hace cuatro año brinda el servicio de emergencias 107, que se logró mediante un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo ante la “falta de cumplimiento de ítems fundamentales en dicho acuerdo, desde la delegación nos vemos obligados a suspender la tarea”, indicaron a El Territorio.

La baja de este servicio esencial para la comunidad se concretaría a partir del 1 de enero, de no arribar a soluciones inmediatas.

Uno de los principales pedidos de los bomberos tiene que ver con la donación de móviles de traslado a la entidad por parte de Salud.

“Tenemos en promedio cuatro salidas diarias para todo tipo de traslados y accidentología, el cuerpo le ahorra a quien corresponda alrededor de 70.000 pesos, solamente si se habla de sueldo para choferes de las cuatro unidades y arreglos”, indicó Jorge De León, jefe de bomberos.

Más allá de ello, la importancia que significa contar en la localidad con personas capacitadas y dispuestas las 24 horas para socorrer en tragedias es invaluable, pese a ello, nadie se hizo cargo del pedido:

“En un principio hicimos un acuerdo en el que el Ministerio de Salud nos estregaba unidades que luego pasarían a formar parte del patrimonio de la institución por medio de donaciones y se harían cargo de combustible”, contó y aclaró que “hacemos este servicio que si bien legalmente corresponde a Salud Pública, quisimos brindarlo y para no dejar desamparada a la población nos hicimos cargo todos estos años con fondos propios, porque ninguno de los puntos mencionados se cumplieron”.

Durante los años de prestar el servicio los gastos en reparación de las ambulancias y combustible fueron cubiertos con recursos propios del cuartel. “Para una atención más rápida y eficaz se afectó a dos choferes para las unidades y se han equipado con un desfibrilador automático que fue adquirido para los casos de paro respiratorio”. Este equipo costó 56.000 pesos.

El inconveniente se presenta al momento de la rendición de cuenta, por ello la insistencia en la donación efectiva de las ambulancias.

Describió De León: “Como las unidades no son nuestras, no podemos rendir esos gastos, por lo que el costo para dicho servicio no puede salir de los subsidios que recibimos que ya están destinados a otra cosa, de allí que nos resulta imposible sostener el servicio de forma eficiente”.

La única solución en este sentido sería que se hagan efectivas las donaciones de las ambulacias, “de no ser así, las unidades serán entregadas al Ministerio de Salud”. adelantó el jefe de bomberos.

Recordó que en varias ocasiones les enteró a las autoridades provinciales sobre la situación. “No se han hecho eco, es muy lamentable porque nos hemos equipado, hemos capacitado al personal pero en estas condiciones no tenemos cómo afrontar los gastos, que superan los 50.000 pesos por mes, sin contar el sueldo para el personal, ya que justamente es voluntario, estamos brindando un servicio de forma gratuita, pero no sé cuál es el motivo de que la solución nunca llegue”, señaló De León.

fuente y foto: www.elterritorio.com.ar