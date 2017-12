Bomberos dejarán de prestar servicios en la ruta 12

Misiones.- Dejarán de intervenir sobre el corredor vial de la ruta nacional 12, por una deuda que tiene el Peaje Caminos del Paraná. Es por la deuda que mantiene la concesionaria de peajes “Caminos del Paraná”, desde hace cinco meses.

Desde el 1 de enero del 2018 suspenderán el trabajo en la ruta 12 por una deuda salarial de la empresa concesionaria. La empresa tiene un convenio suscripto con la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones, pero les adeudan casi cinco meses, es por esta razón que los bomberos decidieron cortar el servicio desde el 1 de enero.

Laumann indicó además que los recursos de las Asociaciones se están agotando. Por otra parte dijo que se paró todo a nivel país respecto a subsidios.

El presidente de la Federación de Bomberos voluntarios, explicó además, que no podrán usan mas los vehículos ya que no pueden rendir mas los subsidios a la provincia y/o Nación, porque no son propietarios de los vehículos, debido a que los mismos no fueron trasferidos a las asociaciones. Por ello, en San Pedro, dejarán de prestar servicio al 107 ya que los vehículos no fueron trasferidos a las asociaciones de Bomberos, por ende no podrán rendir los subsidios provinciales y nacionales de gastos que implica cada móvil.

fuente y foto: misionesonline.net