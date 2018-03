Bomberos carecen de personal y equipos

Santiago. La falta de personal, motivada por renuncias masivas de bomberos, y la falta de equipos para enfrentar los fuegos, dificultan la labor de las subestaciones del municipio de Santiago.

Cienfuegos, sector con una población aproximada de 250 mil personas, apenas cuenta con un camión y siete bomberos que deben turnarse por días.

En caso de registrarse un siniestro, solo sale el chofer y un solo bombero que debe lidiar con la manguera. “Esta subestación, si hoy trabajamos tres, mañana miércoles vienen otros cuatro. El problema no es solo de falta de camiones y de otros equipos, sino de personal. No hacemos nada con que nos traigan los vehículos si no contamos con bomberos para manejarlos o para salir a apagar los fuegos”, expresa José Inoa. Precisa que para dar respuesta efectiva se requieren por lo menos, otros cinco hombres entrenados y otros dos camiones.

Precariedades

La subestación de Nibaje, solamente cuenta con dos y que acuden a trabajar de manera interdiaria. El único camión con que contaban, lleva años parado frente al local y en caso de la ocurrencia de un fuego, al no contar con los equipos ni personal, lo único que pueden hacer es llamar a la estación central ubicada entre la avenida 27 de Febrero y la calle 30 de Marzo para que acudan a dar respuesta. Igual calamidad presentan los de la subestación de Gurabo, también por la falta de camiones y de personal, debido a que la mayoría de bomberos ha decidido renunciar por el precario salario y pocos incentivos.

Con la puesta en funcionamiento de los servicios del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, los integrantes del cuerpo bomberil pensaban mejorarían sus condiciones laborales, sin embargo, esto se ha traducido en mayor sacrificio de trabajo para sus integrantes.

Un bombero gana 5,500 pesos al mes

El cuerpo de bomberos de Santiago atendió un aproximado de 2,000 emergencias durante el 2017, una gran parte por conatos en sistema eléctrico, incendios residenciales y de vehículos y escape de gas. Aunque con temor a externar sus quejas, esperan respuesta más satisfactoria por parte de la alcaldía y piden mejorar los salarios que actualmente rondan los 5,500 pesos.

fuente y foto: http://elcaribe.com.do