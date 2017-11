Un bombero rescató a dos mujeres que se ahogaban en la laguna

Buenos Aires.- Dos mujeres casi se ahogan el último domingo en la laguna de San Vicente. Fueron rescatadas por un bombero voluntario entrenado para rescates en el agua que de casualidad disfrutaba de la tarde a la orilla del espejo de agua.

Según le contó a El Diario Sur Mario Baldini, el protagonista, una de las víctimas tenía alrededor de 50 años y la otra aproximadamente 25. Estaban andando en kayak por la laguna sin chaleco salvavidas ni ningún tipo de medida de seguridad. En un momento, el bote se dio vuelta, cayeron agua y entraron en pánico. Una de ellas no salía a la superficie y a la otra le costaba mantenerse a flote.

“Como estoy en el tema, sabía que no podía demorarme. Me saqué las zapatillas y nadé los 30 metros hasta dónde estaban ellas”, comentó Baldini, de 35 años. “A la primera la remolqué a la pasada. A la otra la tuve que levantar de abajo y llevarla, estaba en shock”, describió.

La laguna, en la que está prohibido bañarse desde hace años, tiene un fondo barroso en el que los eventuales nadadores suelen “clavarse”, dificultando así la salida del agua. “Yo me tiré con las piernas semi-dobladas para no clavarme. Y también se me complicó por los camalotes, que se me venían todos encima”, relató el buzo de rescate.

Este hecho se da en un marco en el que la imprudencia de los visitantes y la falta de control estatal lleva a que cada fin de semana haya gente en kayaks sin chalecos salva vidas. “El mismo día había muchos sin chalecos, inclusive menores de edad que es imposible que estén preparados para nadar en la laguna”, dijo el bombero.

Las víctimas, que son de San Vicente, no sufrieron consecuencias mayores. Baldini es oriundo de Domselaar pero actúa como voluntario en el cuartel de Alejandro Korn. En Bomberos, recibió capacitaciones para rescates como el que tuvo que hacer el domingo último.

Más allá de haber sido el héroe de la tarde, Baldini quedó enojado: “No puede ser que la gente sea tan imprudente. De casualidad estaba yo ahí, pero sino podría haber sido una tragedia”

